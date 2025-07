Tutt altro che distratto nei cruciverba: la soluzione è Attentissimo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tutt altro che distratto' è 'Attentissimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTENTISSIMO

Curiosità e Significato di Attentissimo

Vuoi sapere di più su Attentissimo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Attentissimo.

Perché la soluzione è Attentissimo? Attentissimo significa essere estremamente attento, molto vigile e concentrato su ciò che si fa. Indica una persona che presta grande cura ai dettagli, evitando errori e rischi. In altre parole, è chi ha un livello di attenzione superiore alla norma, dimostrando grande precisione e cura in ogni situazione. È il contrario di distratto, ed è perfetto per descrivere chi si impegna al massimo.

Come si scrive la soluzione Attentissimo

Hai trovato la definizione "Tutt altro che distratto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R P E R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUPERT" RUPERT

