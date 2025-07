Sostiene lo spartito nei cruciverba: la soluzione è Leggio

LEGGIO

Curiosità e Significato di Leggio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Leggio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Leggio.

Perché la soluzione è Leggio? Leggio è il supporto su cui si appoggiano le partiture musicali, facilitando la lettura durante le esecuzioni. È uno strumento indispensabile per musicisti di ogni livello, che permette di consultare le note senza disturbare l'insieme. Utilizzato in studi, concerti e prove, il leggio rappresenta un alleato silenzioso ma fondamentale per portare a termine con successo l’interpretazione musicale.

Come si scrive la soluzione Leggio

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

