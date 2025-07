Si usano per... portare nei cruciverba: la soluzione è Vassoi

VASSOI

Curiosità e Significato di Vassoi

Approfondisci la parola di 6 lettere Vassoi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vassoi? I vassoi sono superfici piatte, spesso rettangolari o rotonde, usate per trasportare e presentare cibi, bevande o oggetti vari. Sono utili in ristoranti, bar e anche in casa, facilitando la movimentazione di più elementi contemporaneamente. La loro funzione principale è semplificare il servizio, mantenendo ordine e praticità. Insomma, i vassoi sono alleati indispensabili per portare con stile e comodità ciò che desideri condividere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usano per chiamare scherzandoemostatici: si usano nei prelievi di sangueSi usano per vagliareSi usano con gli scarponiSi usano nei self Service

Come si scrive la soluzione Vassoi

Hai davanti la definizione "Si usano per... portare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

I Imola

