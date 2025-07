Si usa per conservare materiale organico nei cruciverba: la soluzione è Formalina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usa per conservare materiale organico' è 'Formalina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORMALINA

Curiosità e Significato di Formalina

Perché la soluzione è Formalina? La formalina è una soluzione liquida composta principalmente da formaldeide, usata in laboratorio e medicina per conservare materiali organici come tessuti e campioni biologici. Grazie alle sue proprietà, impedisce la decomposizione e mantiene intatte le caratteristiche delle sostanze conservate. È uno strumento fondamentale per studi scientifici, analisi mediche e ricerche biologiche, garantendo la preservazione a lungo termine di campioni preziosi.

Come si scrive la soluzione Formalina

La definizione "Si usa per conservare materiale organico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

