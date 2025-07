Si è forzati a starci nei cruciverba: la soluzione è Galera

GALERA

Curiosità e Significato di Galera

Perché la soluzione è Galera? Galera indica un carcere, un luogo di detenzione dove sono rinchiuse persone condannate o in attesa di giudizio. È un termine colloquiale e spesso usato anche in senso figurato per indicare una situazione di grande restrizione o isolamento. In parole semplici, rappresenta il posto dove si scontano le pene e si perdono le libertà personali.

Come si scrive la soluzione Galera

Stai cercando la risposta alla definizione "Si è forzati a starci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

R Roma

A Ancona

