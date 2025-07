Si chiama solo quando non è presente al piano nei cruciverba: la soluzione è Ascensore

Home / Soluzioni Cruciverba / Si chiama solo quando non è presente al piano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si chiama solo quando non è presente al piano' è 'Ascensore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCENSORE

Curiosità e Significato di Ascensore

Vuoi sapere di più su Ascensore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Ascensore.

Perché la soluzione è Ascensore? L'ascensore è un dispositivo che permette di salire e scendere tra i piani di un edificio, facilitando il movimento di persone e merci. La frase gioca sul fatto che si chiama ascensore proprio quando non si trova al suo piano, cioè quando è in movimento o in attesa di essere chiamato. Un elemento indispensabile nelle strutture moderne, l'ascensore rende la vita più comoda e accessibile a tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dal 2007 si chiama friulano biancoOggi si chiama Enea siglaOggi si chiama IranSi può giurare solo sul proprioSi ammira solo di sera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ascensore

Se "Si chiama solo quando non è presente al piano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T E O L S N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISOLANTE" ISOLANTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.