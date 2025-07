Si cacciavano a cavallo nei cruciverba: la soluzione è Volpi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si cacciavano a cavallo' è 'Volpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLPI

Curiosità e Significato di Volpi

La soluzione Volpi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Volpi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Volpi? Si cacciavano a cavallo si riferisce alle volpi, animali astuti e veloci, spesso protagonisti di battute e storie di caccia. Il termine richiama l'immagine di un modo tradizionale di catturare o inseguire queste creature, simbolo di astuzia e agilità. Le volpi sono spesso associate alla sagacia e all'ingegno, caratteristiche che le rendono protagoniste di molti racconti popolari.

Come si scrive la soluzione Volpi

La definizione "Si cacciavano a cavallo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L C I O D A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDICOLA" EDICOLA

