CAOLINO

Curiosità e Significato di Caolino

La parola Caolino è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caolino.

Perché la soluzione è Caolino? Caolino è una particolare argilla bianca molto apprezzata nella ceramica e nella porcellana, grazie alla sua purezza e malleabilità. Viene utilizzata per modellare e dare forma a oggetti delicati, come appunto le porcellane. La sua capacità di resistere al calore e alle alte temperature la rende insostituibile nella produzione di stoviglie e decorazioni preziose. Insomma, il caolino è il cuore di ogni porcellana di qualità.

Come si scrive la soluzione Caolino

La definizione "Serve per far la porcellana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

