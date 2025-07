Serie tv su una bambinaia per caso nei cruciverba: la soluzione è La Tata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Serie tv su una bambinaia per caso' è 'La Tata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LA TATA

Curiosità e Significato di La Tata

La parola La Tata è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: La Tata.

Perché la soluzione è La Tata? La Tata è una serie televisiva italiana che racconta le avventure di una bambinaia un po' imprevedibile e simpatica, che si prende cura di una famiglia con affetto e humor. Il titolo si riferisce proprio alla protagonista, la tata, che diventa un punto di riferimento per i bambini e per gli adulti, portando allegria e qualche lezione di vita. Un classico intramontabile della comicità italiana.

Come si scrive la soluzione La Tata

Se "Serie tv su una bambinaia per caso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

