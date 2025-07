Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864 nei cruciverba: la soluzione è Croce Rossa

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864' è 'Croce Rossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROCE ROSSA

Curiosità e Significato di Croce Rossa

La parola Croce Rossa è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Croce Rossa.

Perché la soluzione è Croce Rossa? La Croce Rossa è un'organizzazione umanitaria internazionale fondata nel 1864, dedicata a fornire assistenza sanitaria e supporto alle persone in situazioni di emergenza. Nata in Italia, rappresenta il simbolo dell'aiuto disinteressato e della solidarietà globale, promuovendo valori di pace e rispetto tra le nazioni. È un punto di riferimento fondamentale per le attività di soccorso e cura in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu un protagonista della Commedia all italianaFu con il Piave il baluardo della difesa italianaQuella Italiana fu proclamata nel 1946Fu la più importante cultura italiana della prima Età del ferroFu istituita da Truman nel 1947

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Croce Rossa

Non riesci a risolvere la definizione "Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

O Otranto

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E S E R T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENTORE" SENTORE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.