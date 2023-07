Fu con il Piave il baluardo della difesa italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu con il Piave il baluardo della difesa italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Monte Grappa è stato un baluardo fondamentale nella difesa italiana durante la Prima Guerra Mondiale, principalmente lungo il fronte del fiume Piave. Situato nelle Prealpi Venete, il Monte Grappa si erge maestoso, offrendo una posizione strategica per il controllo delle vie di comunicazione e delle linee di approvvigionamento. Durante la guerra, questa montagna ha visto feroci combattimenti tra le truppe italiane e quelle austro-ungariche, ed è diventata un simbolo di coraggio e resistenza. Oggi, il Monte Grappa è un importante sito storico e monumento commemorativo, con memoriali, cimiteri e musei dedicati alla memoria di coloro che hanno combattuto e perso la vita qui. Oltre al suo significato storico, il Monte Grappa offre anche panorami mozzafiato sulla campagna circostante e numerose opportunità per gli escursionisti e gli amanti della natura che desiderano esplorare questa regione ricca di storia.

