Precede sempre altre parole nei cruciverba: la soluzione è Ossia

Home / Soluzioni Cruciverba / Precede sempre altre parole

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Precede sempre altre parole' è 'Ossia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSIA

Curiosità e Significato di Ossia

La parola Ossia è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ossia.

Perché la soluzione è Ossia? Ossia significa cioè o in altre parole, ed è usato per chiarire o spiegare meglio qualcosa appena detto. Serve a introdurre una spiegazione alternativa o più dettagliata, rendendo il discorso più comprensibile. Quando si vuole precisare o riformulare un concetto, ossia aiuta a rendere il messaggio più chiaro e diretto. È uno strumento utile per comunicare con precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se uno lo segue e uno lo precede sempre uno èIn altre parole ovverosiaLe trovi sempre alla fine delle paroleGiorno che precede sempre una festivitàPrecede sempre la prima

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ossia

La definizione "Precede sempre altre parole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R E I P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRINCE" PRINCE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.