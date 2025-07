Per la mitologia greca, sono donne guerriere nei cruciverba: la soluzione è Amazzoni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per la mitologia greca, sono donne guerriere' è 'Amazzoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMAZZONI

Curiosità e Significato di Amazzoni

Vuoi sapere di più su Amazzoni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Amazzoni.

Perché la soluzione è Amazzoni? Le Amazzoni sono figure della mitologia greca, donne guerriere note per la loro forza e coraggio. Rappresentano l’indipendenza femminile e il valore in battaglia, spesso raffigurate con armi e armature. Queste donne leggendarie simboleggiano l’eguaglianza tra i sessi e l’autonomia, lasciando un’impronta forte nella cultura antica e moderna. Un simbolo di potenza e libertà femminile che ancora affascina.

Come si scrive la soluzione Amazzoni

Se "Per la mitologia greca, sono donne guerriere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

A Ancona

Z Zara

Z Zara

O Otranto

N Napoli

I Imola

