La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non sempre è a secco' è 'Lavanderia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDERIA

Curiosità e Significato di Lavanderia

Vuoi sapere di più su Lavanderia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Lavanderia.

Perché la soluzione è Lavanderia? La lavanderia è un locale o servizio dove si lavano e si asciugano i vestiti, spesso con la macchina da lavanderia. È il posto ideale per chi preferisce affidare a professionisti il bucato o per chi non ha in casa elettrodomestici adatti. Quindi, anche se il nome suggerisce non sempre a secco, in realtà la lavandaia si prende cura di ogni capo, mantenendolo impeccabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono essere a seccoSono sempre in vena di litigareNon sempre sono confessiIl rovescio di sempreLo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l età

Come si scrive la soluzione Lavanderia

Non riesci a risolvere la definizione "Non sempre è a secco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

