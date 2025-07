Nella mitologia greca, una delle figlie di Cranao e di Pedia nei cruciverba: la soluzione è Attide

ATTIDE

Curiosità e Significato di Attide

Perché la soluzione è Attide? Attide è una figura della mitologia greca, una delle figlie di Cranao e Pedia, nota per la sua devozione e il ruolo nel mito di Orfeo ed Euridice. Il suo nome rappresenta spesso un simbolo di lealtà e amore filiale, incarnando valori universali che attraversano i secoli e le storie antiche. Un esempio di come le leggende antiche ancora oggi ispirano culture e narrazioni.

Come si scrive la soluzione Attide

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

D Domodossola

E Empoli

