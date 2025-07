Lo è uno che non ne fa una giusta nei cruciverba: la soluzione è Frana

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è uno che non ne fa una giusta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è uno che non ne fa una giusta' è 'Frana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANA

Curiosità e Significato di Frana

La parola Frana è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Frana.

Perché la soluzione è Frana? Frana indica un crollo di terra o pietre su una strada o un pendio, spesso causato da pioggia o terremoti. Nel linguaggio figurato, descrive qualcuno che combina continuamente errori o non riesce mai a fare bene. È un modo colorito per dire che una persona non riesce mai a portare a termine qualcosa correttamente. Insomma, una vera frana!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice lo sia chi non ne fa una giustaNe fa poche lo sbrigativoNe fa uso lo sportivo che baraNon ne fa lo sfacciatoNe fa parte lo slalom gigante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Frana

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è uno che non ne fa una giusta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A I A R L S T U T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NATURALISTA" NATURALISTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.