CAMICI

Curiosità e Significato di Camici

Hai risolto il cruciverba con Camici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Camici.

Perché la soluzione è Camici? I camici sono indumenti protettivi indossati da medici, infermieri e chirurghi per garantire igiene e sicurezza durante le operazioni. Sono realizzati con materiali specifici per prevenire la diffusione di infezioni e mantenere un ambiente sterile. La loro presenza è fondamentale in ospedale, rappresentando un simbolo di professionalità e cura. Indossare un camice significa entrare in un mondo dedicato alla salute e al benessere delle persone.

Come si scrive la soluzione Camici

Hai trovato la definizione "Li indossano infermieri e chirurghi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

