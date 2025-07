Legno in polvere nei cruciverba: la soluzione è Segatura

SEGATURA

Curiosità e Significato di Segatura

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Segatura, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Segatura? Legno in polvere si riferisce a un legno finemente sminuzzato o ridotto in polvere, spesso usato come materiale di riempimento o per creare composti come collanti e vernici. La parola segatura indica proprio questa sostanza, comunemente ottenuta dalla lavorazione del legno. È un elemento versatile, impiegato in molti settori, dall’artigianato alla falegnameria, rappresentando una risorsa naturale e facilmente riciclabile.

Come si scrive la soluzione Segatura

La definizione "Legno in polvere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

