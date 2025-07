Lega per trombe nei cruciverba: la soluzione è Ottone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lega per trombe' è 'Ottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTONE

Curiosità e Significato di Ottone

Approfondisci la parola di 6 lettere Ottone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ottone? Lega per trombe è un gioco di parole che indica una lega composta da ottone, un materiale usato spesso per realizzare strumenti musicali come le trombe. L’ottone è una lega di rame e zinco, apprezzata per la sua lucentezza e resistenza, ed è molto utilizzata anche in ornamenti e oggetti decorativi, rendendo questa parola fondamentale nel mondo della musica e dell’artigianato.

Come si scrive la soluzione Ottone

Hai trovato la definizione "Lega per trombe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C T I O E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARITEO" CARITEO

