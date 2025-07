Le ossa delle cosce nei cruciverba: la soluzione è Femori

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ossa delle cosce

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le ossa delle cosce' è 'Femori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FEMORI

Curiosità e Significato di Femori

Vuoi sapere di più su Femori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Femori.

Perché la soluzione è Femori? I femori sono le ossa più lunghe e robuste del corpo umano, situate nelle cosce. Svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno del peso e nei movimenti di camminare, correre e saltare. La loro robustezza e funzionalità sono essenziali per la mobilità quotidiana. Conoscere i femori aiuta a comprendere meglio l'anatomia e l'importanza delle ossa nelle nostre attività di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I presepi con personaggi in carne e ossaPuò bagnare fino alle ossaLe articolazioni delle ossaOssa delle spalleLe ossa fra clavicole e omeri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Femori

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le ossa delle cosce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R R N E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RENDERE" RENDERE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.