L ultimo capo Apache nei cruciverba: la soluzione è Geronimo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L ultimo capo Apache' è 'Geronimo'.

GERONIMO

Curiosità e Significato di Geronimo

La parola Geronimo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Geronimo? Geronimo era un famoso capo Apache, noto per la sua resistenza e coraggio durante le guerre contro i colonizzatori. Il suo nome è diventato simbolo di determinazione e spirito libero. Oggi, Geronimo viene spesso usato come espressione di sfida o forza, rappresentando un atteggiamento di coraggio di fronte alle avversità. È un esempio di come una figura storica possa ispirare anche nel linguaggio quotidiano.

Come si scrive la soluzione Geronimo

Stai cercando la risposta alla definizione "L ultimo capo Apache"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I T O I L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTILIO" ATTILIO

