L ha in testa il re nei cruciverba: la soluzione è Corona

Home / Soluzioni Cruciverba / L ha in testa il re

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L ha in testa il re' è 'Corona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORONA

Curiosità e Significato di Corona

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Corona, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Corona? Corona è una parola che può indicare sia la parte superiore di un cappello o di un arco, sia un ornamento prezioso indossato dai sovrani come simbolo di regalità e autorità. È anche il nome di un celebre marchio di birra. In ogni caso, rappresenta sempre un segno di distinzione, prestigio e potere, rendendo questa parola ricca di significati e sfumature.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha la testa fra le nuvoleChi lo perde non ha la testa a postoMichelangelo le ha scolpite in testa a MosèHa la testa duraLo è chi ha la testa tra le nuvole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corona

Se "L ha in testa il re" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L N I O R L B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALLERINO" BALLERINO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.