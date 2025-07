L animale che si associa all Australia nei cruciverba: la soluzione è Canguro

Home / Soluzioni Cruciverba / L animale che si associa all Australia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L animale che si associa all Australia' è 'Canguro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANGURO

Curiosità e Significato di Canguro

Approfondisci la parola di 7 lettere Canguro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canguro? Il canguro è un animale marsupiale simbolo dell'Australia, noto per le sue robuste zampe posteriori e la tasca dove cresce il piccolo. Vive in ambienti aperti e aridi, ed è un'icona della fauna australiana. Riconoscibile in tutto il mondo, rappresenta anche un importante simbolo nazionale del paese. È davvero il volto più caratteristico dell'Australia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L animale che si associa all’AustraliaL animale al quale si paragona una persona maligna e malvagiaL animale che si prende la maggior parteL animale a cui si può stringere la manoSi parla in Canada Australia e Nuova Zelanda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canguro

La definizione "L animale che si associa all Australia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

G Genova

U Udine

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O I A P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IACOPO" IACOPO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.