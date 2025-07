Iniziare un impresa nei cruciverba: la soluzione è Intraprendere

INTRAPRENDERE

Curiosità e Significato di Intraprendere

Hai risolto il cruciverba con Intraprendere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Intraprendere.

Perché la soluzione è Intraprendere? Intraprendere significa iniziare un percorso o un progetto, spesso legato a un’attività imprenditoriale o a una sfida personale. È l’atto di prendere in mano il proprio futuro, affrontando rischi e opportunità con determinazione. Un modo per dare forma alle proprie idee e trasformarle in realtà. Insomma, è il primo passo per creare qualcosa di nuovo e significativo.

Come si scrive la soluzione Intraprendere

Non riesci a risolvere la definizione "Iniziare un impresa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F O B E F I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOFFICE" BOFFICE

