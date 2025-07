Il nano dormiglione nei cruciverba: la soluzione è Pisolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nano dormiglione' è 'Pisolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PISOLO

Curiosità e Significato di Pisolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pisolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pisolo? Pisolo è il termine italiano che indica un piccolo sonnellino, spesso fatto di nascosto o in momenti inaspettati. Deriva dal personaggio dei Nani dei Sette Nani della fiaba Disney, noto per la sua tendenza a dormire profondamente e facilmente. È usato colloquialmente per descrivere chi si addormenta rapidamente o ha bisogno di una pausa di riposo. In breve, rappresenta il momento di dolce relax tra sogno e realtà.

Come si scrive la soluzione Pisolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Il nano dormiglione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E N E N O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLENNE" SOLENNE

