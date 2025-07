Hanno bianchi depositi in riva al mare nei cruciverba: la soluzione è Saline

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno bianchi depositi in riva al mare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno bianchi depositi in riva al mare' è 'Saline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALINE

Curiosità e Significato di Saline

Approfondisci la parola di 6 lettere Saline: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Saline? Le saline sono grandi depositi di acqua salata, spesso situati lungo le coste, dove si raccoglie il sale tramite evaporazione. Questi luoghi storicamente hanno rappresentato un’importante risorsa economica e naturale, creando ambienti unici e affascinanti in riva al mare. Le saline sono testimonianza di come l’uomo abbia sfruttato le risorse naturali per soddisfare bisogni fondamentali, continuando a essere simbolo di tradizione e sostenibilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno bianchi depositi sul mareStabilimento in riva al mareQuelli turistici sorgono in riva al mareImpianto costruito in riva al mareLo è l aria in riva al mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Saline

Hai davanti la definizione "Hanno bianchi depositi in riva al mare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I O I R C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIRIACO" SIRIACO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.