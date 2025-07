Ha il cuore in pena nei cruciverba: la soluzione è Triste

TRISTE

Curiosità e Significato di Triste

Non fermarti alla soluzione! Conosci Triste più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Triste.

Perché la soluzione è Triste? Triste descrive uno stato d'animo di malinconia e insoddisfazione, spesso legato a momenti di perdita o delusione. È quella sensazione di cuore in pena che ci avvolge quando qualcosa manca o non va come vorremmo. Una condizione emotiva che può colpire chiunque, lasciando un senso di vuoto e nostalgia. Comprendere la tristezza è il primo passo per superarla e ritrovare il sorriso.

Come si scrive la soluzione Triste

Hai trovato la definizione "Ha il cuore in pena" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

