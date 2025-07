Fu un grande inventore nei cruciverba: la soluzione è Edison

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu un grande inventore' è 'Edison'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDISON

Curiosità e Significato di Edison

Perché la soluzione è Edison? Thomas Edison è stato uno dei più grandi inventori di sempre, noto per aver rivoluzionato il mondo con invenzioni come la lampadina elettrica. La sua genialità e capacità innovativa hanno lasciato un segno indelebile nella storia della tecnologia, migliorando la vita di milioni di persone. Edison rappresenta l’ingegno e la perseveranza, simboli di come le idee possano cambiare il mondo.

Come si scrive la soluzione Edison

E Empoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

