Feroci, bestiali nei cruciverba: la soluzione è Belluini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Feroci, bestiali' è 'Belluini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BELLUINI

Curiosità e Significato di Belluini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Belluini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Belluini.

Perché la soluzione è Belluini? Belluini è un termine dialettale che indica persone forti, vivaci e spesso un po' irruenti, come se fossero feroci o bestiali nel carattere. Usato in alcune zone italiane, evoca l’immagine di individui energici e spregiudicati, capaci di affrontare le sfide con grinta. È un modo colorito per descrivere personalità vivaci e dal temperamento acceso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Feroci prese in giroPersone violente e bestialiFeroci cetaceiDivorare dilaniando coi denti come animali ferociBestiali aggressivi

Come si scrive la soluzione Belluini

Se "Feroci, bestiali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

U Udine

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S A I O A C F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALISCAFO" ALISCAFO

