USAIN BOLT

Curiosità e Significato di Usain Bolt

Perché la soluzione è Usain Bolt? Usain Bolt è un ex velocista giamaicano, famoso per aver rivoluzionato il mondo dello sprint grazie alle sue incredibili performance e alla sua esultanza caratteristica, con le braccia al cielo. È considerato uno dei più grandi atleti di sempre, simbolo di rapidità, talento e carisma. La sua figura rappresenta l’eccellenza sportiva e l’energia contagiosa che ha portato nelle piste di tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Usain Bolt

La definizione "Ex sprinter giamaicano dall iconica esultanza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

S Savona

A Ancona

I Imola

N Napoli

B Bologna

O Otranto

L Livorno

T Torino

