La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà da fare a Maigret' è 'Delitto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DELITTO

Curiosità e Significato di Delitto

Vuoi sapere di più su Delitto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Delitto.

Perché la soluzione è Delitto? Delitto indica un'azione criminale che viola la legge, come un omicidio o una rapina. È un termine usato in ambito giudiziario e poliziesco per descrivere un atto illecito che richiede indagini e punizioni. Nel contesto di Maigret, rappresenta il mistero da risolvere. Conoscere il significato di delitto aiuta a capire meglio le storie di suspense e giustizia.

Come si scrive la soluzione Delitto

La definizione "Dà da fare a Maigret" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

