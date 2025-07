Con… in Francia nei cruciverba: la soluzione è Avec

Home / Soluzioni Cruciverba / Con… in Francia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Con… in Francia' è 'Avec'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVEC

Curiosità e Significato di Avec

Hai risolto il cruciverba con Avec? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Avec.

Perché la soluzione è Avec? Con… in Francia si traduce con avec, una parola francese che significa con. Viene usata per indicare compagnia, modalità o modo di fare qualcosa. Ad esempio, Je suis avec toi vuol dire Sono con te. È un termine semplice ma fondamentale per esprimere associazione e collaborazione, molto usato nella lingua quotidiana francese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Confina anche con la Francia e la SvizzeraLa sua Riviera confina con la FranciaLa catena montuosa tra Francia e Svizzera con la Crêt de la NeigeIl dipartimento della Francia con GrenobleIl dipartimento della Francia con capoluogo Annecy

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Avec

La definizione "Con… in Francia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R I S E A X Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTERIX" ASTERIX

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.