La Soluzione ♚ Il dipartimento della Francia con Grenoble La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ISERE .

Significato della soluzione per Il dipartimento della francia con grenoble: Il nome del dipartimento deriva dal nome del fiume omonimo che scorre nel suo territorio. Per diversi linguisti (citati nell'opera di Francisco Villar Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa, ed. L'etimologia del nome deriva dal celtico Isar, che significa "ferro", minerale che doveva essere presente in grande quantità durante l'epoca protostorica. L'Isère (/i'z/; in arpitano e in occitano Isera) è un dipartimento francese della regione Alvernia-Rodano-Alpi.

