FORTUITO

Curiosità e Significato di Fortuito

Perché la soluzione è Fortuito? Fortuito indica qualcosa che accade per caso, senza prevederlo o programmarlo. È un evento imprevedibile e inatteso, spesso legato alla fortuna piuttosto che a un piano preciso. Questa parola descrive situazioni che si verificano per semplice casualità, sorprendendo chi le vive. In definitiva, tutto ciò che avviene in modo casuale può essere definito fortuito, portando un tocco di imprevedibilità nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Fortuito

F Firenze

O Otranto

R Roma

T Torino

U Udine

I Imola

T Torino

O Otranto

