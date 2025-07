Bruciore di stomaco con o senza reflusso nei cruciverba: la soluzione è Pirosi

PIROSI

Curiosità e Significato di Pirosi

Perché la soluzione è Pirosi? La pirosi, comunemente chiamata bruciore di stomaco, è una sensazione di fastidio o bruciore nella zona dello stomaco e del petto, spesso causata dall'acidità che risale dall'esofago. Può presentarsi con o senza reflusso, influendo sulla quotidianità. Conoscere la pirosi aiuta a gestire meglio questo disturbo e a prevenirne gli episodi, migliorando il benessere digestivo.

Come si scrive la soluzione Pirosi

P Padova

I Imola

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E I I T I L I V G A D D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIGITAL DIVIDE" DIGITAL DIVIDE

