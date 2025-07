Becco ricurvo dei rapaci nei cruciverba: la soluzione è Rostro

Home / Soluzioni Cruciverba / Becco ricurvo dei rapaci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Becco ricurvo dei rapaci' è 'Rostro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSTRO

Curiosità e Significato di Rostro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rostro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rostro? Il becco ricurvo dei rapaci si riferisce alla parte anteriore del volto degli uccelli predatori, come aquile e falchi, caratterizzata da una forma arcuata e appuntita. Questo elemento, chiamato anche rostro, permette di catturare e squarciare la preda con efficacia, rendendo il volo e la caccia molto più efficienti. È un adattamento fondamentale per la sopravvivenza di questi affilati cacciatori alati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uccello dal becco ricurvoIl piccolo d un gallinaceo con il becco rossoLo sono i rapaciRapaci notturniUccelli rapaci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rostro

Stai cercando la risposta alla definizione "Becco ricurvo dei rapaci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D R S N E Z I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESIDENZA" RESIDENZA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.