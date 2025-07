Allargato, aperto nei cruciverba: la soluzione è Divaricato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Allargato, aperto' è 'Divaricato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIVARICATO

Curiosità e Significato di Divaricato

Hai risolto il cruciverba con Divaricato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Divaricato.

Perché la soluzione è Divaricato? Divaricato indica qualcosa che si apre o si allarga, mantenendo le parti distanziate tra loro. È usato spesso per descrivere oggetti, aperture o elementi che si espandono o si separano, come le gambe di una persona o le ali di un uccello. In parole semplici, significa allargato o aperto. Questa parola aiuta a comprendere meglio situazioni in cui si evidenzia un'apertura ampia o una separazione evidente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Guardare uno in non a viso apertoUn pranzetto all apertoColazione all aperto in campagnaLo è sempre l ombrello quando è apertoAperto in centro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Divaricato

Hai trovato la definizione "Allargato, aperto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R U U R A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUBURRA" SUBURRA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.