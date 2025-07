Vi si inseriscono i remi della canoa nei cruciverba: la soluzione è Scalmi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si inseriscono i remi della canoa' è 'Scalmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALMI

Curiosità e Significato di Scalmi

La soluzione Scalmi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scalmi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scalmi? Scalmi sono le parti di legno o altro materiale che si inseriscono nelle estremità delle pale di una canoa o di una barca, permettendo di afferrarle e maneggiarle più facilmente. Sono elementi utili per rafforzare e migliorare la presa durante la pagaiata, rendendo più efficace il movimento sulla superficie dell’acqua. In breve, i scalmi sono accessori fondamentali per una navigazione più sicura e confortevole.

Come si scrive la soluzione Scalmi

Hai trovato la definizione "Vi si inseriscono i remi della canoa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

I Imola

