Violenti colpi di mano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Violenti colpi di mano' è 'Sberle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBERLE

Perché la soluzione è Sberle? Le sberle sono violenti colpi di mano che si sferrano con forza sulla guancia o su altre parti del corpo. Questo gesto, spesso usato come forma di rimprovero o di punizione, può provocare dolore e imbarazzo a chi le riceve. La loro natura aggressiva le rende strumenti di repressione fisica, spesso associate a comportamenti impulsivi o passionali. La comprensione di questa azione aiuta a riconoscere i segnali di un conflitto o di una tensione che necessita di attenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Violenti colpi di mano". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Violenti colpi di mano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sberle

Quando la definizione "Violenti colpi di mano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Violenti colpi di mano" conferma che la soluzione 'Sberle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sberle

S Savona B Bologna E Empoli R Roma L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Violenti colpi di mano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sberle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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