Una lunga tubazione nei cruciverba: la soluzione è Oleodotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Una lunga tubazione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una lunga tubazione' è 'Oleodotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLEODOTTO

Curiosità e Significato di Oleodotto

Approfondisci la parola di 9 lettere Oleodotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oleodotto? Un oleodotto è una lunga tubazione utilizzata per trasportare petrolio o derivati su lunghe distanze, spesso attraversando territori vasti e difficili. È un'opera ingegneristica fondamentale per lo spostamento di risorse energetiche in modo efficiente e sicuro, riducendo il traffico di camion e facilitando l'approvvigionamento globale. Un esempio di come l'ingegno umano renda possibile il collegamento di luoghi remoti con il mondo industrializzato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lunga lancia macedoneÈ lunga quella dell aeroportoAttento esame lunga riflessioneUna lunga notaLunga fascia di tessuto con cui cingere il collo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Oleodotto

La definizione "Una lunga tubazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

L Livorno

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O A I R D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARMADIO" ARMADIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.