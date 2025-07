Un tratto che toglie nei cruciverba: la soluzione è Meno

MENO

Curiosità e Significato di Meno

Perché la soluzione è Meno? MENO è una parola che indica una quantità inferiore o una diminuzione rispetto a qualcosa di precedente. Può essere usata per esprimere una riduzione, un confronto o per indicare ciò che manca. In parole semplici, serve a mostrare che qualcosa è meno rispetto a un’altra cosa o a una norma. È un termine molto comune nella comunicazione quotidiana e nei contesti matematici.

Come si scrive la soluzione Meno

Stai cercando la risposta alla definizione "Un tratto che toglie"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

N Napoli

O Otranto

