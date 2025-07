Un ortaggio nei cruciverba: la soluzione è Sedano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ortaggio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ortaggio' è 'Sedano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDANO

Curiosità e Significato di Sedano

La parola Sedano è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sedano.

Perché la soluzione è Sedano? Il sedano è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Apiaceae, apprezzato sia per il suo sapore fresco e croccante che per le sue proprietà benefiche. Ricco di vitamine e fibre, viene spesso utilizzato in zuppe, insalate e come snack salutare. La sua versatilità lo rende un elemento fondamentale in molte cucine, contribuendo a rendere i piatti più leggeri e gustosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un ortaggio poco apprezzatoL ortaggio a spicchiUn ortaggio con gli occhiOrtaggio per sughiOrtaggio a spicchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sedano

Stai cercando la risposta alla definizione "Un ortaggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AROMA" AROMA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.