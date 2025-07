Un componente dell aria nei cruciverba: la soluzione è Azoto

AZOTO

Curiosità e Significato di Azoto

Perché la soluzione è Azoto? L'azoto è un gas incolore e inodore che costituisce circa il 78% dell'aria che respiriamo. È essenziale per la vita delle piante e degli organismi viventi, partecipando a processi vitali come la formazione di proteine e DNA. Svolge un ruolo fondamentale anche in molte industrie, dalla produzione di fertilizzanti alla conservazione degli alimenti, rendendolo un elemento invisibile ma indispensabile nella nostra quotidianità.

Come si scrive la soluzione Azoto

Hai trovato la definizione "Un componente dell aria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

Z Zara

O Otranto

T Torino

O Otranto

