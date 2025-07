Un altro modo per indicare la pallavolo ing nei cruciverba: la soluzione è Volley

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un altro modo per indicare la pallavolo ing' è 'Volley'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLLEY

Curiosità e Significato di Volley

Hai risolto il cruciverba con Volley? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Volley.

Perché la soluzione è Volley? Volley è il termine inglese che indica la pallavolo, uno sport di squadra dinamico e coinvolgente. Si gioca su un campo diviso da una rete, con l’obiettivo di far toccare la palla al suolo nel campo avversario. È uno sport molto popolare, praticato in tutto il mondo, che combina tecnica, agilità e lavoro di squadra. Un vero spettacolo di energia e coordinazione!

Come si scrive la soluzione Volley

Hai trovato la definizione "Un altro modo per indicare la pallavolo ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Y Yacht

