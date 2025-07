Trasmissibile come l influenza nei cruciverba: la soluzione è Virale

VIRALE

Curiosità e Significato di Virale

Perché la soluzione è Virale? La parola virale si riferisce a qualcosa che si diffonde rapidamente e capillarmente, come un video, un'immagine o un'informazione, attraverso il passaparola e i social media. È spesso usata per descrivere contenuti che raggiungono un vasto pubblico in poco tempo, diventando un fenomeno condiviso da moltissimi. Quando qualcosa è virale, si diffonde come un'onda, coinvolgendo le persone in modo immediato e massiccio.

Come si scrive la soluzione Virale

V Venezia

I Imola

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I R O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODORI" ODORI

