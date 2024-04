La Soluzione ♚ Il campo d influenza La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il campo d influenza. SFERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il campo d influenza: La sfera (dal greco antico: sfaa, sphaîra) è il solido geometrico costituito da tutti i punti che sono a distanza minore o uguale a una distanza fissata r{\displaystyle r}, detta raggio della sfera, da un punto O{\displaystyle O} detto centro della sfera. L'insieme dei punti la cui distanza è eguale a r{\displaystyle r} è detto superficie sferica di centro O{\displaystyle O} e raggio r{\displaystyle r}. È detta "semisfera" ciascuna delle metà di un solido sferico diviso in due da un piano passante per il centro o anche ciascuna delle due superfici di una sfera divisa da una sua circonferenza massima. Sostantivo Significato e Curiosità su: La sfera (dal greco antico: sfaa, sphaîra) è il solido geometrico costituito da tutti i punti che sono a distanza minore o uguale a una distanza fissata r{\displaystyle r}, detta raggio della sfera, da un punto O{\displaystyle O} detto centro della sfera. L'insieme dei punti la cui distanza è eguale a r{\displaystyle r} è detto superficie sferica di centro O{\displaystyle O} e raggio r{\displaystyle r}. È detta "semisfera" ciascuna delle metà di un solido sferico diviso in due da un piano passante per il centro o anche ciascuna delle due superfici di una sfera divisa da una sua circonferenza massima. sfera ( approfondimento) f (pl.: sfere) (geometria) solido geometrico generato dalla rotazione ad angolo giro di un semicerchio intorno al proprio diametro e costituito dai punti dello spazio che sono ad una distanza fissata (raggio) da un punto dato, detto centro della sfera il volume della sfera è pari al prodotto di p per quattro terzi del cubo del raggio (per estensione) corpo che ha più o meno forma sferica una bilia è una sfera (senso figurato) campo, zona, settore, ambito questo esce dalla mia sfera di competenza posizione sociale, ceto, rango: si dice che abbia molte conoscenze nelle alte sfere della politica (astronomia) la sfera terrestre: il pianeta Terra, il globo terrestre lancetta degli orologi, specie di quelli di grosse dimensioni (sport) nel linguaggio dei cronisti del calcio, lo stesso di pallone l'arbitro fa allontanare i calciatori dal punto in cui sarà depositata la sfera secondo elemento di parole composte della terminologia scientifica atmosfera , stratosfera Sillabazione sfè | ra Pronuncia IPA: /'sfra/ Etimologia / Derivazione dal latino sphaera che deriva dal greco sfaa ossia "palla da gioco" Citazione Sinonimi ( per estensione ) globo, palla, pallone

globo, palla, pallone ( senso figurato ) ambiente, campo, cerchia, ceto, condizione sociale, giro, circolo, entourage, fascia sociale, gerarchia, grado

ambiente, campo, cerchia, ceto, condizione sociale, giro, circolo, entourage, fascia sociale, gerarchia, grado ( senso figurato ) ambito, branca, campo, limite, ramo , settore

ambito, branca, campo, limite, ramo , settore (dell’orologio) lancetta, ago, freccia Parole derivate astenosfera, biosfera, cromosfera, fotosfera, microsfera, oosfera, pseudosfera, sferale, sferico, sfericità, sferisterio, sferoide, spera, semisfera Termini correlati emisfero

circonferenza (in due dimensioni)

( per estensione ) cerchio

cerchio ipersfera (in quattro o più dimensioni) Proverbi e modi di dire sfera emotiva : la complessità psichica delle persone

: la complessità psichica delle persone [avere/non avere mica] la sfera di cristallo : potere o meno capire le cose anticipatamente

: potere o meno capire le cose anticipatamente sfera di cuoio

sfera armillare

sfera celeste : uno dei 7 cieli o più (per esempio anche 10)

SFERA

S

F

E

R

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Il campo d influenza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.