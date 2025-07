Sistemare con molta cura nei cruciverba: la soluzione è Assestare

Home / Soluzioni Cruciverba / Sistemare con molta cura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sistemare con molta cura' è 'Assestare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSESTARE

Curiosità e Significato di Assestare

La parola Assestare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Assestare.

Perché la soluzione è Assestare? Asseggiare significa sistemare con precisione e attenzione, adattando o regolando qualcosa per ottenere l’effetto desiderato. È un termine spesso usato in ambito tecnico, artistico o pratico, dove la cura dei dettagli fa la differenza. In sostanza, indica il gesto di mettere tutto a posto in modo accurato. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio come si cura e perfeziona un lavoro o un oggetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Misurare con molta curaFa molta schiumaCura herpes micosi e psoriasiVi si consuma molta farinaCura i feriti nei western

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assestare

La definizione "Sistemare con molta cura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I L A L E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELLAMI" PELLAMI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.