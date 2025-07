Si dice che, fatta la legge, lo si trovi nei cruciverba: la soluzione è Inganno

INGANNO

Curiosità e Significato di Inganno

Perché la soluzione è Inganno? Inganno indica un'azione di falsità o truffa, quando qualcuno inganna o inganna gli altri con astuzia o slealtà. È un comportamento che mira a ingannare, spesso per ottenere un vantaggio personale. Conoscere il significato di questa parola aiuta a riconoscere situazioni ingannevoli e a proteggersi da possibili trappole o bugie. In fondo, l'inganno svela le vere intenzioni dietro a un'apparenza ingannevole.

Come si scrive la soluzione Inganno

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E A I N F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FINALE" FINALE

