Si dice che chi non arriva a Natale non lo mangi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che chi non arriva a Natale non lo mangi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANETTONE

Significato/Curiosita : Si dice che chi non arriva a natale non lo mangi

Significato di aspettare qualcosa che non arriva, e che chi l'aspetta non fa niente per far sì che ciò avvenga. a spizzichi (o a smozzichi) e bocconi l'esecuzione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panettone (disambigua). il panettone (in lombardo panetùn o panetòn, afi: /pana'to()/, /pana'tu())/...

