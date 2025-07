Se c è la cosa puzza nei cruciverba: la soluzione è Marcio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se c è la cosa puzza' è 'Marcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCIO

Curiosità e Significato di Marcio

La soluzione Marcio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Marcio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Marcio? Marcio in italiano indica qualcosa che è andato a male, deteriorato o putrido, spesso a causa di decomposizione o cattiva conservazione. È un termine usato per descrivere alimenti, oggetti o situazioni che hanno perso freschezza e valore, emanando cattivo odore. In senso figurato, si riferisce anche a persone o comportamenti corrotti o moralmente decaduti. Insomma, quando qualcosa è marcio, è fuori uso e da evitare.

Come si scrive la soluzione Marcio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se c è la cosa puzza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N I L A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANILE" CANILE

